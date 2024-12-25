The Hill: спикер Палаты представителей Майк Джонсон может лишиться поста

Автор материала отметил, что среди причин недовольства республиканцев работой Майка Джонсона — отсутствие в законопроекте о продолжении финансирования правительства положения о повышении потолка госдолга, на чем настаивал Трамп. В Республиканской партии считают, что именно Джонсон не смог добиться включения этого пункта как условия для соглашения с демократами по бюджету.
Источники The Hill утверждают, что группа конгрессменов-республиканцев убеждает Трампа не поддерживать Майка Джонсона, «что только усиливает неопределенность» по поводу его шансов на переизбрание. Отмечается, что избранный президент действительно может отвернуться от спикера из-за споров о бюджетных расходах. В новом составе Палаты представителей небольшой перевес будет у республиканцев, и потеря голосов даже нескольких однопартийцев может стать определяющим для Майка Джонсона, говорится в статье.