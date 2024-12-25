РБК: ЦБ разрабатывает единую систему для выявления сомнительных операций

Платформа будет нацелена на выявление так называемых «дропов» — клиентов, предоставляющих свои банковские карты для проведения нелегальных финансовых операций. Эта система позволит банкам заранее отклонять заявки таких клиентов на открытие карт или ограничивать их доступ к другим банковским продуктам. Шабля также отметил, что Центральный банк уже наладил с рядом кредитных организаций процесс онлайн-контроля за переводами средств физических лиц.