NYP: Трамп еще в 2019 году выражал заинтересованность в покупке Гренландии

Ранее сообщалось, что потенциальная покупка Гренландии США, ранее обсуждаемая Трампом, могло бы стать самым крупным поглощением в истории государства. Кроме того, такой шаг значительно расширит географические границы США, добавив больше площади, чем штат Техас, который вошел в состав США в 1845 году.