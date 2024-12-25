NYP: Трамп еще в 2019 году выражал заинтересованность в покупке Гренландии

Избранный президент США Дональд Трамп еще в своем первом президентском сроке задумался о присоединении Гренландии, сообщает газета New York Post.
По данным газеты, в 2019 году Трамп проявлял интерес к этой территории, соседствующей с важными морскими маршрутами и содержащей стратегически значимые радиолокационные и метеорологические объекты. Однако его предложение быстро отклонили власти Дании и Гренландии.
В последний год первого срока Трампа его помощники из Белого дома и Министерства финансов тщательно изучали потенциальную покупку. Они оценивали необходимые финансовые ресурсы для начального этапа сделки и составляли дипломатическую стратегию.
В рамках этой стратегии планировалось убедить гренландцев, что присоединение к США будет выгодно, учитывая недостаточную поддержку от Дании и зависимость местной экономики от субсидий из Копенгагена.
Ранее сообщалось, что потенциальная покупка Гренландии США, ранее обсуждаемая Трампом, могло бы стать самым крупным поглощением в истории государства. Кроме того, такой шаг значительно расширит географические границы США, добавив больше площади, чем штат Техас, который вошел в состав США в 1845 году.