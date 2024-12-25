Пентагон сообщил, что Остин не разговаривал с Белоусовым с июля

Министр обороны США Ллойд Остин с июля не связывался с главой российского Минобороны Андреем Белоусовым и новых контактов между ними не планируется.
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона.
По данным ведомства, в настоящее время отсутствует информация или заявления относительно возможных контактов между министрами. Это стало ответом на вопрос о планах на будущие переговоры и о взаимодействии с момента последнего общения сторон.
Ранее Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не задействовали механизмы деконфликтинга с Россией с момента смены власти в Сирии, но эти каналы остаются открытыми.