NY Post: покупка Гренландии стала бы крупнейшим приобретением в истории США

Эксперты считают, что если это и возможно, то наиболее реалистичный сценарий — подписание договора о свободной ассоциации, как в случае с тихоокеанскими государствами Палау, Маршалловыми Островами и Микронезией. Эти страны имеют места в ООН, но зависят от США в экономическом и военном плане. Однако остается открытым вопрос, будет ли Гренландия считаться независимой или получит статус более интегрированной территории.