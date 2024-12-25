Новый глава МИД Сирии аш-Шибани призвал Иран не сеять хаос в респулике

В тот же день национальная коалиция революционных и оппозиционных сил Сирии заявила о работе над формированием органа власти переходного периода. В свою очередь, премьер-министр САР Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что большинство министров сирийского правительства остаются в Дамаске, а он сам готов сотрудничать с любым выбранным руководством.