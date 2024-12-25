Новый глава МИД Сирии аш-Шибани призвал Иран не сеять хаос в респулике

«Иран должен уважать волю сирийского народа, суверенитет и безопасность страны. Мы предостерегаем Тегеран не распространять хаос в Сирии», — сообщил глава МИД Сирии.
По словам аш-Шибани, Сирия призывает Иран нести ответственность за последствия недавних высказываний.
Ранее, 13 декабря, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов сообщил «Известиям», что Израиль хотел бы повторить сирийский сценарий в Иране. Специалист отметил, что ситуация в Сирии негативно сказалась на политическом влиянии Ирана в регионе, чем и пытается пользоваться Нетаньяху. Так, пояснил собеседник издания, Израиль хотел бы добиться смены власти в Иране.
До этого, 8 декабря, МИД России сообщил, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с оппозицией покинул пост главы государства и уехал из страны, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.
В тот же день национальная коалиция революционных и оппозиционных сил Сирии заявила о работе над формированием органа власти переходного периода. В свою очередь, премьер-министр САР Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что большинство министров сирийского правительства остаются в Дамаске, а он сам готов сотрудничать с любым выбранным руководством.
Обстановка в Сирии обострилась в результате крупной атаки вооруженных формирований в Алеппо и Идлибе, которая началась 28 ноября и привела к ответным действиям сирийской армии против боевиков.