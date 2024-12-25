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Политолог Расмуссен: Маск будет рад улучшению отношений США и России

Предприниматель может быть открыт к попытке прекратить вооруженный конфликт на территории Украины.

Источник: Аргументы и факты

Американский предприниматель Илон Маск может быть заинтересован в том, чтобы отношения между Соединенными Штатами и Россией наладились. Такое заявление в беседе с газетой «Известия» сделал политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

По его словам, бизнесмен открыт к попыткам прекратить противостояние на Украине. При этом он понимает мировую важность России. Сам Маск знает свою силу в научно-технической и исследовательской сфере. Поэтому «будет только рад» изменению нынешнего положения.

Также Расмуссен обратил внимание, что отношение Маска к Киеву изменилось. Он перестал помогать Вооруженным силам Украины.

«Он пытается помогать, прокладывает правильный путь избранному президенту Дональду Трампу», — указал политолог.

Ранее член палаты представителей от Республиканской партии США, представляющий штат Техас, Тони Гонсалес, назвал Илона Маска премьер-министром страны. Причиной стало растущее влияние бизнесмена на американскую политику.