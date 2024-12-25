Yonhap: Юн Сок Ёль снова не явился на допрос по делу о мятеже

В то же время в управлении указывали, что готовы подождать еще. «Допрос назначен на завтра в 10:00 утра, но мы готовы продлить ожидание», — сказал начальник управления О Дон Ун накануне. По информации агентства, правоохранительные органы подготовили длинный список вопросов, ответы на которые могли бы занять весь оставшийся день. Как передает Yonhap, управление решит, направлять ли третью повестку на допрос или подать заявление на ордер на арест, не ранее 26 декабря.