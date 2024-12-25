Неформальная встреча лидеров СНГ состоится сегодня в Санкт-Петербурге

В рамках своего председательства в СНГ в 2024 г. Россия провела более 150 мероприятий разного уровня, в том числе совет глав государств, совет глав правительств, совет министров иностранных дел. По итогам встреч принят большой пакет документов, который охватывает все направления — от экономики и культуры до политики и безопасности.