Неформальная встреча лидеров СНГ состоится сегодня в Санкт-Петербурге

Она состоится по инициативе президента России Владимира Путина. Он подведет итоги российского председательства в СНГ в 2024 году. Затем лидеры пообщаются друг с другом в неформальной обстановке, обменяются мнениями по международным вопросам, вопросам сотрудничества в рамках СНГ и других объединениях.
Подписывать какие-то документы в ходе встречи не планируется, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Лидеры в ходе неформального обсуждения затронут тему подготовки празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве. По его словам, президенты всех стран СНГ приглашены в Москву на юбилейные мероприятия.
В рамках своего председательства в СНГ в 2024 г. Россия провела более 150 мероприятий разного уровня, в том числе совет глав государств, совет глав правительств, совет министров иностранных дел. По итогам встреч принят большой пакет документов, который охватывает все направления — от экономики и культуры до политики и безопасности.
«Отдельно отмечу принятое 7 октября в Москве заявление министров иностранных дел государств СНГ о принципах сотрудничества в обеспечении безопасности в Евразии, в котором отражены наши общие подходы в создании архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии».
А вот 26 декабря состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое будет проходить под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна.