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Немецкий депутат Хильзе предупредил граждан о риске вооруженного конфликта

Победа «поджигателей войны» на выборах в Германии обернется для страны катастрофой.

Источник: Аргументы и факты

В случае, если на выборах в Германии победят «поджигатели войны», то страну ожидает катастрофа. Такое заявление сделал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Карстен Хильзе во время выступления в немецком парламенте.

По его словам, мощный кризис может развернуться уже в 2025 году. В таком случае нынешнее Рождество для немцев может оказаться «последним».

Он добавил, что в случае неверного выбора к следующим праздникам немцы окажутся в окопах. Многих из них близкие получат «в цинковых гробах».

«Поджигатели войны тоже будут сидеть в бункерах, но с шампанским и икрой», — заявил Хильзе.

Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своем рождественском обращении отметил, что сейчас Германия и немецкий народ переживают нелегкие времена. Он добавил, что Рождество — это время, когда люди делятся не только радостью, но и вспоминают печальные события.