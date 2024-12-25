Немецкий депутат Хильзе предупредил граждан о риске вооруженного конфликта

Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своем рождественском обращении отметил, что сейчас Германия и немецкий народ переживают нелегкие времена. Он добавил, что Рождество — это время, когда люди делятся не только радостью, но и вспоминают печальные события.