В случае, если на выборах в Германии победят «поджигатели войны», то страну ожидает катастрофа. Такое заявление сделал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Карстен Хильзе во время выступления в немецком парламенте.
По его словам, мощный кризис может развернуться уже в 2025 году. В таком случае нынешнее Рождество для немцев может оказаться «последним».
Он добавил, что в случае неверного выбора к следующим праздникам немцы окажутся в окопах. Многих из них близкие получат «в цинковых гробах».
«Поджигатели войны тоже будут сидеть в бункерах, но с шампанским и икрой», — заявил Хильзе.
Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своем рождественском обращении отметил, что сейчас Германия и немецкий народ переживают нелегкие времена. Он добавил, что Рождество — это время, когда люди делятся не только радостью, но и вспоминают печальные события.