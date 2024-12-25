Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: без помощи США Украина протянет несколько дней

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что при прекращении поставок помощи Украине со стороны США, Киеву удастся удерживать позиции в зоне боевых действий всего лишь пару дней. Об этом он сказал на YouTube-канале Daniel Davis/Deep Dive.