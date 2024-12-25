Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что при прекращении поставок помощи Украине со стороны США, Киеву удастся удерживать позиции в зоне боевых действий всего лишь пару дней. Об этом он сказал на YouTube-канале Daniel Davis/Deep Dive.
Джонсон отметил, что при остановке финансирования возможность Украины продолжать боевые действия исчезнет к концу недели.
Кроме того, Джонсон подчеркнул, что позитивные высказывания американских властей о предполагаемой победе Украины и ее достижениях на передовой могут происходить из-за недооценки данных своей разведки и зависимости от информации, которую предоставляет Киев.
По его словам, вместо того чтобы заниматься независимым анализом, США ориентируются на украинские источники, что, по его мнению, подвергает угрозе украинские вооруженные силы.
Ранее сообщалось, что разведка Соединенных Штатов и Центральное разведывательное управление дадут оценку прекращения военной и экономической помощи Украине. Результаты оценки «вероятного хода конфликта на Украине до 31 декабря 2025 года» будут представлены в соответствующие комитеты Конгресса США.