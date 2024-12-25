Руслан Болотов принял участие в заседании Регионального совета

Среди участников Регионального совета — заместители и министры регионального правительства, сенаторы Совета Федерации Федерального Собрания РФ, депутаты Государственной Думы и областного Законодательного Собрания, руководители региональных служб и федеральных ведомств, а также главы более 40 муниципальных образований Иркутской области. «Региональный совет — это прежде всего площадка для обмена мнениями, где есть возможность обсудить актуальные вопросы и принять оптимальные решения. Мэры муниципалитетов как никто другой знакомы с проблемами жителей. Вместе с главой региона и членами правительства анализируем сложившиеся ситуации в разных отраслях и определяем пути их решения», — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Особое внимание было уделено предложению министерства строительства Иркутской области по применению инструментов в повышении эффективности проектирования строительства объектов. Руслан Болотов подчеркнул, что единые требования к работе над проектной документацией улучшат качество строительства и снизят расходы. С докладом на эту тему выступил осуществляющий полномочия министра строительства Алексей Емелюков. Он назвал основные критерии для обеспечения оптимальной подготовки и возведения объектов, включая здания для социальной сферы и жилые дома. Среди них — планирование работ с учетом особенностей земельных участков, наличие инженерных коммуникаций и динамика демографической составляющей.
Немаловажны предпроектные изыскания, создание цифровой информационной модели объекта, грамотное составление технического задания, а также обеспеченность квалифицированными кадрами. Повышение роли системы среднего профессионального образования стало отдельным вопросом повестки Регионального совета, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. «Перед страной стоит задача — за 5 лет подготовить более миллиона человек с рабочими специальностями. Сегодня у нас уже отработан механизм целевой подготовки специалистов для инвесторов в техникумах и колледжах Иркутской области. Важно систематизировать эту работу и утвердить концепцию модернизации среднего профессионального образования до 2030 года», — подчеркнул Игорь Кобзев.
На заседании также обсудили реализацию программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Иркутской области и обязательства муниципалитетов по выплате заработной платы.