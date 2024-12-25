Руслан Болотов принял участие в заседании Регионального совета

Среди участников Регионального совета — заместители и министры регионального правительства, сенаторы Совета Федерации Федерального Собрания РФ, депутаты Государственной Думы и областного Законодательного Собрания, руководители региональных служб и федеральных ведомств, а также главы более 40 муниципальных образований Иркутской области. «Региональный совет — это прежде всего площадка для обмена мнениями, где есть возможность обсудить актуальные вопросы и принять оптимальные решения. Мэры муниципалитетов как никто другой знакомы с проблемами жителей. Вместе с главой региона и членами правительства анализируем сложившиеся ситуации в разных отраслях и определяем пути их решения», — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.