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Никол Пашинян не будет участвовать в неформальном саммите СНГ в Петербурге

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге в связи с положительныим результатом теста на коронавирус. Об этом заявил сам политик. Решения по поводу участия главы армянского правительства в саммите ЕАЭС пока не принято.

Источник: РИА "Новости"

«В понедельник, 23 декабря, у меня зафиксирован положительный тест на COVID. 23 и 24 декабря я изолировался и работал по месту жительства. 25 декабря мой тест уже был отрицательным, и я вернулся к обычной работе. Однако, посоветовавшись с коллегами, я не буду участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ», — написал Пашинян на странице в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Сегодня президент России Владимир Путин проведет предновогодний неформальный саммит лидеров Содружества в Санкт-Петербурге. Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что на встрече подведут итог российского председательства в СНГ. Председательство на год перейдет к Таджикистану. После завершения официальной части мероприятия у лидеров стран намечено неформальное общение. Стороны, в частности, обсудят подготовку к празднованию 80-летия Победы. На торжество в Москву, по словам Ушакова, приглашены лидеры стран—участниц СНГ.

СНГ