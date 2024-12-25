Никол Пашинян не будет участвовать в неформальном саммите СНГ в Петербурге

«В понедельник, 23 декабря, у меня зафиксирован положительный тест на COVID. 23 и 24 декабря я изолировался и работал по месту жительства. 25 декабря мой тест уже был отрицательным, и я вернулся к обычной работе. Однако, посоветовавшись с коллегами, я не буду участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ», — написал Пашинян на странице в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).