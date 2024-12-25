Прокурора Омска Попова «перевели» в Пермский край

По состоянию на среду, 25 декабря 2024 года, в соответствующем статусе указан Павел Попов, до недавнего времени возглавлявший прокуратуру города Омска. Собственно, с сайта прокуратуры Омской области все еще не удалены данные о его руководящем статусе. Обозначено, что в Пермский края он переведен приказом генерального прокурора РФ от 17 декабря 2024 года.