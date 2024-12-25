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Прокурора Омска Попова «перевели» в Пермский край

На официальном сайте прокуратуры Пермского края появилась информация о новом замглавы надзорного органа.

Источник: РИА "Новости"

По состоянию на среду, 25 декабря 2024 года, в соответствующем статусе указан Павел Попов, до недавнего времени возглавлявший прокуратуру города Омска. Собственно, с сайта прокуратуры Омской области все еще не удалены данные о его руководящем статусе. Обозначено, что в Пермский края он переведен приказом генерального прокурора РФ от 17 декабря 2024 года.

Напомним, Павел Попов официально утвержден прокурором города Омска в начале 2021 года, чему предшествовало свыше 18 лет службы в надзорных органах, в том числе последовательно в должностях помощника прокурора Омского района Омской области, заместителя прокурора Кировского административного округа города Омска и прокурора Советского округа города Омска.

Прокуратура