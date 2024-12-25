Анна Минькова назвала самое значимое событие 2024 года на Кубани

«В начале следующего года уже начнем принимать маленьких пациентов в новом корпусе детской краевой больницы, который по площадям больше, чем вся детская краевая больница вместе взятая. То, что мы начали еще в 2015 году, исходя из задач по школам, детским садам, изменению подходов в медицине, мы все эти задачи достаточно успешно реализовываем. И я уверена, что люди это видят и могут сами оценить перемены к лучшему», — сказала замглавы региона.