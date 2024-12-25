Анна Минькова назвала самое значимое событие 2024 года на Кубани

Новый корпус детской краевой больницы откроется в начале 2025 года. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в эфире радио «КП»-Кубань".
«В начале следующего года уже начнем принимать маленьких пациентов в новом корпусе детской краевой больницы, который по площадям больше, чем вся детская краевая больница вместе взятая. То, что мы начали еще в 2015 году, исходя из задач по школам, детским садам, изменению подходов в медицине, мы все эти задачи достаточно успешно реализовываем. И я уверена, что люди это видят и могут сами оценить перемены к лучшему», — сказала замглавы региона.
Анна Минькова отметила, что событий, произошедших на Кубани в уходящем году, очень много.
«Но я всегда в этом смысле говорю: “Имеющие уши да услышат, имеющие глаза — увидят”, а у кого нет желания видеть и анализировать, здесь даже я не смогу переубедить, какие бы цифры я ни называла. Думаю, что абсолютному большинству жителей нашего края эти изменения заметны, потому что человек сталкивается с этим каждый день», — отметила вице-губернатор.
В пример замглавы региона привела активно строящиеся школы и детские сады, ремонт поликлиник, изменение формата в системе здравоохранения, строительство и завершение крупных объектов краевого здравоохранения.