Финансовые разведки Казахстана и России договорились об обмене информацией

На встрече обсуждали риски, связанных с «дропами» (посредники в мошенничестве) и договорились об углублении взаимодействия и обмене информацией, необходимой для проведения финансового анализа и расследований.
«В рамках встречи Стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной “антиотмывочной” повестки. Обсуждены перспективы развития сотрудничества в борьбе с финансированием терроризма и трансграничной преступностью, подготовке кадров в сфере ПОД/ФТ».
Финразведки двух стран намерены и впредь продолжить совместную работу, направленную на обеспечение финансовой безопасности, в рамках действующих международных площадок, сообщили в АФМ Казахстана.