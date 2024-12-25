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Финансовые разведки Казахстана и России договорились об обмене информацией

АСТАНА, 25 дек — Sputnik. Делегация АФМ Казахстана посетила Москву и встретилась с коллегами — Федеральной службой финмониторинга Российской Федерации.

Источник: АФМ РК

На встрече обсуждали риски, связанных с «дропами» (посредники в мошенничестве) и договорились об углублении взаимодействия и обмене информацией, необходимой для проведения финансового анализа и расследований.

«В рамках встречи Стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной “антиотмывочной” повестки. Обсуждены перспективы развития сотрудничества в борьбе с финансированием терроризма и трансграничной преступностью, подготовке кадров в сфере ПОД/ФТ».

отметили в агентстве.

Финразведки двух стран намерены и впредь продолжить совместную работу, направленную на обеспечение финансовой безопасности, в рамках действующих международных площадок, сообщили в АФМ Казахстана.

экономика