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Дмитрий Демешин: «Дамба в Хабаровске должна быть сдана как можно скорее»

В ходе аппаратного совещания губернатор Дмитрий Дёмин поручил главам Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре ускорить работы на строящихся объектах — дамбе, городских набережных, а также образовательных учреждениях.

Источник: Пресс-служба губернатора Хабаровского края

Они должны быть завершены уже к 2030 году.

«Дамба в Хабаровске, которая защитит город от любых наводнений, должна быть сдана как можно скорее. То же самое — набережная в Комсомольске-на-Амуре. Это объекты, переносом сроков по которым мы уже просто нервируем людей. На аппаратном совещании в правительстве края мэрам Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, всему строительному блоку я поставил на вид нерешенные задачи по набережным и по образовательным учреждениям — их мы обязаны по поручению президента все отремонтировать до 2030 года. Жду инициативы, продуманных решений и согласованных действий — что мы делаем по строительству в 2025 году. Все жители Хабаровского края ждут!», — заявил глава региона.