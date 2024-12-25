Дмитрий Демешин: «Дамба в Хабаровске должна быть сдана как можно скорее»

«Дамба в Хабаровске, которая защитит город от любых наводнений, должна быть сдана как можно скорее. То же самое — набережная в Комсомольске-на-Амуре. Это объекты, переносом сроков по которым мы уже просто нервируем людей. На аппаратном совещании в правительстве края мэрам Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, всему строительному блоку я поставил на вид нерешенные задачи по набережным и по образовательным учреждениям — их мы обязаны по поручению президента все отремонтировать до 2030 года. Жду инициативы, продуманных решений и согласованных действий — что мы делаем по строительству в 2025 году. Все жители Хабаровского края ждут!», — заявил глава региона.