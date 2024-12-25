Опыт ЦУР Башкирии изучат в Татарстане

Он высоко оценил уровень взаимодействия всех министерств и ведомств на единой площадке с интегрированными информсистемами и дашбордами, которые отражают ключевые показатели социально-экономического развития.
«Человек должен быть услышан, и это то, о чем мы всегда говорим на заседаниях с главами муниципалитетов и руководителями ведомств».
Как рассказал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, ЦУР РБ — среди лидеров по числу и отработке обращений жителей через соцсети.
«В соседней республике эта работа ведется, но системы пока не сосредоточены в одном месте, как это сделано у нас. С удовольствием поделимся опытом с коллегами».