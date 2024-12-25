Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опыт ЦУР Башкирии изучат в Татарстане

Власти Татарстана планируют направить рабочую группу для изучения опыта Центра управления Республикой Башкортостан. Об этом сообщил раис РТ Рустам Минниханов в ходе визита в ЦУР.

Источник: Башинформ

Он высоко оценил уровень взаимодействия всех министерств и ведомств на единой площадке с интегрированными информсистемами и дашбордами, которые отражают ключевые показатели социально-экономического развития.

«Человек должен быть услышан, и это то, о чем мы всегда говорим на заседаниях с главами муниципалитетов и руководителями ведомств».

отметил Минниханов.

Как рассказал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, ЦУР РБ — среди лидеров по числу и отработке обращений жителей через соцсети.

«В соседней республике эта работа ведется, но системы пока не сосредоточены в одном месте, как это сделано у нас. С удовольствием поделимся опытом с коллегами».

подчеркнул председатель республиканского кабмина.