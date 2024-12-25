Глава минздрава Башкирии отчитался о реализации нацпроектов

«С 1 января 2025 года стартуют нацпроекты “Продолжительная и активная жизнь” и “Семья”. Одна из их ключевых целей — достижение повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году. Новые федеральные проекты также касаются распространенных социально значимых заболеваний, в том числе сахарного диабета, гепатита С. Отдельный федеральный проект будет посвящен подготовке кадров», — рассказал он в своих соцсетях.