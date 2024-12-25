Украина подверглась массированному ракетному удару. Военная операция, день 1036-й

08:03 ⚡️В Минобороны рассказали, что средства ПВО за ночь уничтожили 59 украинских беспилотников: 26 над Белгородской областью, 23 над Воронежской, по три над Курской, Брянской и Тамбовской областями, один над акваторией Азовского моря.