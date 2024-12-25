Украина подверглась массированному ракетному удару. Военная операция, день 1036-й

09:24 Власти сообщили о новом пожаре в Харькове, возникшем после удара.
09:21 По всей территории Украины идет отбой воздушной тревоги.
09:14 Украинский телеканал «Эспресо» сообщил, что после взрывов в Ивано-Франковске там пропал свет.
09:12 В отношении иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини возбудили уголовные дела за незаконное пересечение границы РФ. Они делали репортажи из Суджи Курской области.
09:09 «Страна.ua» пишет, что в некоторых районах Харькова после взрывов пропали свет, вода и отопление.
09:06 Заявление спецпосланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога о том, что новая администрация США хочет добиться справедливого мира на Украине и намерена положить конец конфликту, стало плохим знаком для Владимира Зеленского, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
09:01 В Подмосковье предотвращен теракт спецслужб Украины против руководителя оборонного предприятия — ТАСС со ссылкой на ФСБ.
08:59.
08:45 В коммюнике Оперативного командования ВС Польши в соцсети X говорится, что страна подняла в воздух дежурные пары истребителей якобы из-за действий дальней авиации РФ.
08:43 «Страна.ua» пишет о взрывах в Ивано-Франковской области Украины.
08:34 «Страна.ua» сообщила о новых взрывах в Днепропетровске (украинское название — Днепр). Еще одна ракета летит в сторону Черновцов.
08:28 По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, обломки БПЛА повредили ЛЭП в одном из районов региона.
08:26 По данным «Страны.ua», ракеты летят в сторону Зеленодольска, где расположена Криворожская ТЭС, Светловодска, где находится Кременчугская ГЭС, Винницкой, Полтавской областей, Бурштына, где есть Бурштынская ТЭС.
08:23 После взрывов в Харькове возникли пожары, повреждена нежилая инфраструктура, сообщили местные власти.
08:20 «Страна.ua» пишет о взрывах в Харькове, Днепропетровске (украинское название — Днепр), Кременчуге, Кривом Роге.
08:17 ❗️Глава минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил об атаке на украинскую энергетику. В связи с этим Укрэнерго вновь объявило об отключениях света.
08:13 Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу аэропорта Казани, сообщила Росавиация.
08:07.
08:03 ⚡️В Минобороны рассказали, что средства ПВО за ночь уничтожили 59 украинских беспилотников: 26 над Белгородской областью, 23 над Воронежской, по три над Курской, Брянской и Тамбовской областями, один над акваторией Азовского моря.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1036-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.