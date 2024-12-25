Беглов: Над проектом в Ташкенте работают лучшие градостроители Петербурга

Беглов во вторник встретил в аэропорту «Пулково» Мирзиёева, прибывшего в Санкт-Петербург по приглашению российского коллеги Владимира Путина для участия в неформальном саммите СНГ, и коротко побеседовал с ним в здании аэропорта.
«Вам принадлежала инициатива назвать улицу в честь нашего города. Вы сказали об этом на одной из встреч с президентом России. Впоследствии эта идея трансформировалась в целый квартал. Благодарю вас от имени всех петербуржцев. Для нас это очень почетно и ответственно. Над проектом работают лучшие специалисты Петербурга в области градостроительства. К возведению квартала планируем привлечь ведущие строительные компании города. Построим его по нашему петербургскому стандарту. Уверен, он будет одним из самых красивых в Ташкенте и очень комфортным для жителей».
Он также отметил, что деловое сообщество Северной столицы РФ заинтересовано в дальнейшем расширении и укреплении двусторонних связей с Узбекистаном.
Напомним, что Шавкат Мирзиёев находится в Санкт-Петербурге с рабочим визитом.