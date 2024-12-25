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Беглов: Над проектом в Ташкенте работают лучшие градостроители Петербурга

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, что «именной» квартал города в Новом Ташкенте построят «по петербургскому стандарту» с привлечением лучших специалистов, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Беглов во вторник встретил в аэропорту «Пулково» Мирзиёева, прибывшего в Санкт-Петербург по приглашению российского коллеги Владимира Путина для участия в неформальном саммите СНГ, и коротко побеседовал с ним в здании аэропорта.

«Вам принадлежала инициатива назвать улицу в честь нашего города. Вы сказали об этом на одной из встреч с президентом России. Впоследствии эта идея трансформировалась в целый квартал. Благодарю вас от имени всех петербуржцев. Для нас это очень почетно и ответственно. Над проектом работают лучшие специалисты Петербурга в области градостроительства. К возведению квартала планируем привлечь ведущие строительные компании города. Построим его по нашему петербургскому стандарту. Уверен, он будет одним из самых красивых в Ташкенте и очень комфортным для жителей».

сказал Беглов.

Он также отметил, что деловое сообщество Северной столицы РФ заинтересовано в дальнейшем расширении и укреплении двусторонних связей с Узбекистаном.

Напомним, что Шавкат Мирзиёев находится в Санкт-Петербурге с рабочим визитом. 25—26 декабря лидер Узбекистана примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ и очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя.

Шавкат Мирзиеев
экономика
строительство