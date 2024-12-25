Николай Шевцов: «Индустриальные и технопарки станут инкубаторами новых высокотехнологичных производств»

По статистике Минпромторга России, в прошлом году в стране функционировали 354 индустриальных парка и 125 технопарков. Более 50% от этого числа расположены в центральной части России. В Хабаровском крае на ТОР «Хабаровск» работает индустриальный парк «Авангард». Его мощности задействованы на 98%, а занимаемая им площадь достигает 47 гектар. Здесь размещены агропромышленное и универсальные производства, а также логистические комплексы. Всего 16 резидентов осуществляют на его территории свою деятельность, создавая более 600 рабочих мест.