Николай Шевцов: «Индустриальные и технопарки станут инкубаторами новых высокотехнологичных производств»

Стремительное технологическое развитие — не фантастика, а современная реальность. Новые технологии делают труд человека более безопасным и эффективным, поэтому регионы России, следуя в фарватере федеральной повестки, прилагают все усилия для поддержки передовых производств. На этой неделе председатель Законодательной Думы Хабаровского края Николай Шевцов поучаствовал в заседании комиссии Совета законодателей России по вопросам экономической и промышленной политики, где обсуждали вопросы господдержки индустриальных и технопарков. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По статистике Минпромторга России, в прошлом году в стране функционировали 354 индустриальных парка и 125 технопарков. Более 50% от этого числа расположены в центральной части России. В Хабаровском крае на ТОР «Хабаровск» работает индустриальный парк «Авангард». Его мощности задействованы на 98%, а занимаемая им площадь достигает 47 гектар. Здесь размещены агропромышленное и универсальные производства, а также логистические комплексы. Всего 16 резидентов осуществляют на его территории свою деятельность, создавая более 600 рабочих мест.
В процессе создание нового технопарка, который станет носить имя «Амур». Он будет построен в краевой столице и вместит в себя высокотехнологичные обрабатывающие производства, информационные технологии и креативные индустрии.
«Для дальнейшего развития такого перспективного инструмента, как индустриальные парки и технопарки, важно предусмотреть их финансовую поддержку в рамках нового национального проекта “Эффективная и конкурентная экономика”. Уверен, при взаимодействии с правительством края, реализации приоритетов Хартии промышленного технологического суверенитета и импортозамещения индустриальные и технопарки станут инкубаторами новых высокотехнологичных производств», — отметил председатель Законодательной Думы Хабаровского края Николай Шевцов.
Комиссия Совета законодателей приняла решение обратиться в правительство России с предложением выработать единые стандарты поддержки объектов инновационной промышленной деятельности.
Работа комиссии в следующем году будет сосредоточена на повышении производительности труда, выработке мер поддержки малых технологических предприятий, создании территорий опережающего развития как механизма экономического роста моногородов, нормативном регулировании обеспечения импортозамещения и обмене между регионами опытом по ограничению розничной продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах.