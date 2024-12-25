Премьер Армении не приедет на саммит СНГ из-за COVID

Вопрос об участии Пашиняна в саммите ЕАЭС, который пройдет на следующий день после неформального саммита СНГ, пока не решен.
Пашинян уточнил, что положительный тест на COVID был получен в понедельник 23 декабря, политик вынужден был самоизолироваться и работал в резиденции. Спустя двое суток тест уже был отрицательным, Пашинян работает в привычном режиме, но решение не ехать на саммит осталось в силе.
«Посоветовавшись с коллегами, я не буду участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге», — сообщил Пашинян.
Премьер Армении также добавил, что решение об участии в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС, запланированном на завтра, он намерен принять до вечера.
Саммиты СНГ и ЕАЭС
Неформальная встреча лидеров стран СНГ в конце года в Санкт-Петербурге уже стала традицией, сегодня она пройдет на площадке курортного комплекса «Игора» в Ленинградской области.
Лидеры государств Содружества обсудят международную повестку, вопросы внутреннего взаимодействия в рамках СНГ, подготовку к празднованию 80-летия Победы и ряд других тем. Затем общение продолжится в неформальной обстановке.
На следующий день, 26 декабря, пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Планировалось, что его будет вести премьер-министр Армении Никол Пашинян, так как Армения в нынешнем году председательствует в ЕАЭС, однако вопрос его присутствия пока окончательно не решен.
В саммите примут участие президенты России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Выступят также главы стран-наблюдателей при ЕАЭС — узбекский и кубинский лидеры.