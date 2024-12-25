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Премьер Армении не приедет на саммит СНГ из-за COVID

МИНСК, 25 дек — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не будет принимать участие в неформальном саммите СНГ, его тест на коронавирус дал положительный результат, об этом сам политик написал в своей соцсети.

Источник: © РИА Новости

Вопрос об участии Пашиняна в саммите ЕАЭС, который пройдет на следующий день после неформального саммита СНГ, пока не решен.

Пашинян уточнил, что положительный тест на COVID был получен в понедельник 23 декабря, политик вынужден был самоизолироваться и работал в резиденции. Спустя двое суток тест уже был отрицательным, Пашинян работает в привычном режиме, но решение не ехать на саммит осталось в силе.

«Посоветовавшись с коллегами, я не буду участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге», — сообщил Пашинян.

Премьер Армении также добавил, что решение об участии в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС, запланированном на завтра, он намерен принять до вечера.

Саммиты СНГ и ЕАЭС

Неформальная встреча лидеров стран СНГ в конце года в Санкт-Петербурге уже стала традицией, сегодня она пройдет на площадке курортного комплекса «Игора» в Ленинградской области.

Лидеры государств Содружества обсудят международную повестку, вопросы внутреннего взаимодействия в рамках СНГ, подготовку к празднованию 80-летия Победы и ряд других тем. Затем общение продолжится в неформальной обстановке.

На следующий день, 26 декабря, пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Планировалось, что его будет вести премьер-министр Армении Никол Пашинян, так как Армения в нынешнем году председательствует в ЕАЭС, однако вопрос его присутствия пока окончательно не решен.

В саммите примут участие президенты России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Выступят также главы стран-наблюдателей при ЕАЭС — узбекский и кубинский лидеры.

СНГ