Премьер Армении не приедет на саммит СНГ из-за COVID

Пашинян уточнил, что положительный тест на COVID был получен в понедельник 23 декабря, политик вынужден был самоизолироваться и работал в резиденции. Спустя двое суток тест уже был отрицательным, Пашинян работает в привычном режиме, но решение не ехать на саммит осталось в силе.