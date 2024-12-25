Радий Хабиров вручил госнаграды России и Башкирии

«Главное, что мы с вами выстояли. Стали сильнее, мудрее, сплочённее. Мы защищали Отечество, делали всё для приближения победы. Несмотря на трудности, двигали нашу республику вперёд. Развивали экономику, медицину, образование, науку. Строили дома, дороги. Благоустраивали наши города и сёла. Сегодня я хочу отметить тех, благодаря кому уходящий год был наполнен важными победами и достижениями. Каждому из вас я говорю спасибо за ваш ответственный труд, патриотизм, мужество, силу духа».
Среди награждаемых — наши герои, участники специальной военной операции, представители силовых ведомств. Люди в военной форме всегда вызывали в нашем обществе уважение.
«Но сегодня мы все особенно хорошо понимаем, что они — главные люди, благодаря которым жива наша страна, а наши семьи чувствуют себя в безопасности. Благодаря защитникам Отечества и их ратному труду мы радуемся мирному небу. Трудимся, творим, созидаем, любим, живём. Вся республика благодарит вас, уважаемые военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов! В этом зале сегодня также труженики разных отраслей — управленцы, государственные и муниципальные служащие, ученые и преподаватели высшей школы, инженеры, рабочие, учителя, врачи, деятели культуры. Мы гордимся вами, вашим добросовестным трудом. Вы посвятили свою жизнь служению республике и стране, родной земле, своему народу. Каждый в своей профессии раскрыл таланты, проявил настоящее мастерство».
Глава региона отдельно рассказал о некоторых награждаемых.
«Орденом генерала Шаймуратова награжден Дмитрий Валерьевич Смирнов. Подполковник Смирнов проявил себя в решении сложных задач во многих горячих точках, обеспечении безопасности возвращения Крыма в состав Российской Федерации, в ходе СВО. За мужество Дмитрий Валерьевич удостоен государственных наград. Сейчас в системе местных органов военного управления он активно работает с добровольцами и контрактниками — нашим главным резервом для окончательного достижения целей спецоперации. Указом Президента страны медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени награжден Фаил Камилович Фатхдинов. Более 30 лет он трудится в средствах массовой информации. В коллективе газеты “Кызыл тан” прошел путь до главного редактора газеты. Особое внимание уделяет патриотическому воспитанию молодежи. Журналисты “Кызыл тана” рассказывают о героизме наших воинов, пишут из расположения башкирских батальонов. Спасибо Вам, Фаил Камилович, всей редакции за тесную связь газеты с участниками СВО. Звание “Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации” присвоено Тагиру Исламнуровичу Мустафину — заведующему кафедрой патологической анатомии медуниверситета. Работы студентов его научного кружка ежегодно занимают призовые места на конференциях. Тагир Исламнурович активно вовлекает в науку талантливых будущих врачей. Почетного звания “Заслуженный работник физической культуры РФ” удостоен Зуфар Аглямович Ситдиков. Многие годы он развивает в республике новый вид спорта — ачери-биатлон (бег на лыжах со стрельбой из лука). Зуфар Аглямович подготовил многих мастеров спорта, работал со сборной командой страны. Звание “Заслуженный работник местного самоуправления России” присвоено Нурие Нуримановне Шариповой. Более 20 лет она работает главой Бахмутского сельсовета Куюргазинского района. Благодаря её умелому руководству здесь успешно развивается социальная инфраструктура, благоустраиваются населенные пункты, сформировалось сильное волонтерское движение», — сказал Радий Хабиров.
Глава Башкортостана поздравил всех награжденных с наступающим Новым годом.
«Пусть наступающий год принесет всем нам новые свершения и успехи! Пусть он принесет победу нашему Отечеству! Ещё раз спасибо вам за верность, служение и достойный труд».