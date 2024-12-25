Радий Хабиров вручил госнаграды России и Башкирии

«Орденом генерала Шаймуратова награжден Дмитрий Валерьевич Смирнов. Подполковник Смирнов проявил себя в решении сложных задач во многих горячих точках, обеспечении безопасности возвращения Крыма в состав Российской Федерации, в ходе СВО. За мужество Дмитрий Валерьевич удостоен государственных наград. Сейчас в системе местных органов военного управления он активно работает с добровольцами и контрактниками — нашим главным резервом для окончательного достижения целей спецоперации. Указом Президента страны медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени награжден Фаил Камилович Фатхдинов. Более 30 лет он трудится в средствах массовой информации. В коллективе газеты “Кызыл тан” прошел путь до главного редактора газеты. Особое внимание уделяет патриотическому воспитанию молодежи. Журналисты “Кызыл тана” рассказывают о героизме наших воинов, пишут из расположения башкирских батальонов. Спасибо Вам, Фаил Камилович, всей редакции за тесную связь газеты с участниками СВО. Звание “Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации” присвоено Тагиру Исламнуровичу Мустафину — заведующему кафедрой патологической анатомии медуниверситета. Работы студентов его научного кружка ежегодно занимают призовые места на конференциях. Тагир Исламнурович активно вовлекает в науку талантливых будущих врачей. Почетного звания “Заслуженный работник физической культуры РФ” удостоен Зуфар Аглямович Ситдиков. Многие годы он развивает в республике новый вид спорта — ачери-биатлон (бег на лыжах со стрельбой из лука). Зуфар Аглямович подготовил многих мастеров спорта, работал со сборной командой страны. Звание “Заслуженный работник местного самоуправления России” присвоено Нурие Нуримановне Шариповой. Более 20 лет она работает главой Бахмутского сельсовета Куюргазинского района. Благодаря её умелому руководству здесь успешно развивается социальная инфраструктура, благоустраиваются населенные пункты, сформировалось сильное волонтерское движение», — сказал Радий Хабиров.