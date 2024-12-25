Глава района на Кубани досрочно сложил полномочия

«За это время мы сделали много: от строительства новых школ и детских садов до обновления дорог и благоустройства общественных пространств. Но самое главное — это люди, ради которых мы работаем. Я по-настоящему ценю ту дружбу, которую мы построили, и те отношения, которые сложились за эти годы», — заявил Горб.