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Глава района на Кубани досрочно сложил полномочия

Депутаты муниципалитета поддержали решение на сессии.

Глава Староминского района Владимир Горб досрочно сложил полномочия по собственному желанию. 24 декабря на 51-ой внеочередной сессии Совета муниципального образования депутаты поддержали его решение, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

С 25 декабря исполнять обязанности руководителя муниципалитета будет Алексей Кияшко — заместитель главы, курирующий вопросы жилищно-коммунального комплекса, строительства и архитектуры.

Владимир Горб поблагодарил коллег и жителей района за годы, которые они совместно работали. Он возглавлял район с 2009 года. За время вырос объем базовых отраслей экономики, район активно реализовывал национальные проекты.

«За это время мы сделали много: от строительства новых школ и детских садов до обновления дорог и благоустройства общественных пространств. Но самое главное — это люди, ради которых мы работаем. Я по-настоящему ценю ту дружбу, которую мы построили, и те отношения, которые сложились за эти годы», — заявил Горб.

Справка:

Горб Владимир Васильевич 16 октября 1953 года рождения. Имеет высшее образование по специальности агроном. В администрации муниципального образования Староминского района работал с 25 октября 2001 года.