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Захарова считает, что Украина нужна Западу как инструмент

Ни о какой демократии он и не думал, заявила официальный представитель МИД РФ.

Источник: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Украина могла быть стать лидером в ряде сфер, если бы Запад направлял деньги не на «бойню», а на развитие этой страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Спутник».

«Если бы эти деньги, которые Запад потратил на бойню на Украине, они вложили бы в Украину, то эта страна стала бы сейчас лидером по целому ряду областей, — отметила Захарова. — Вот вам и ответы для граждан Украины, что с ними хотели сделать. Их хотели использовать только как инструмент».

«Хотели бы сделать демократическое, процветающее, прогрессивное государство, то эти деньги потратили бы на развитие Украины. Все случилось с точностью до наоборот. Задумка была другая, — указала дипломат. — Ни о какой демократии на Украине Запад и не помышлял, нужен был инструмент воздействия на нашу страну и на мировую ситуацию в целом».