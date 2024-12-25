Захарова считает, что Украина нужна Западу как инструмент

«Если бы эти деньги, которые Запад потратил на бойню на Украине, они вложили бы в Украину, то эта страна стала бы сейчас лидером по целому ряду областей, — отметила Захарова. — Вот вам и ответы для граждан Украины, что с ними хотели сделать. Их хотели использовать только как инструмент».