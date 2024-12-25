Лукашенко направился с визитом в Россию для участия в саммитах СНГ и ЕАЭС

Александр Лукашенко 26 декабря также примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Встреча глав государств пройдет в узком и расширенном составах. В повестку дня заседания включено около двух десятков вопросов. Лидеры стран ЕАЭС обсудят стратегические направления деятельности союза, в том числе ход формирования общих рынков энергоресурсов и дальнейшую гармонизацию законодательства, перспективы развития сотрудничества с третьими странами, а также ряд рабочих вопросов.