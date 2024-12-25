В 2024 году в Казахстане приняли три ключевых закона для защиты прав детей

Первый шаг в этом направлении был сделан в феврале, когда в Закон «О правах ребенка» внесли изменения, внедряющие институт наставничества для детей-сирот. Более 330 наставников в 17 городах страны уже помогают детям адаптироваться к жизни и готовиться к самостоятельности.