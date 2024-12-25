Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 2024 году в Казахстане приняли три ключевых закона для защиты прав детей

В уходящем году в Казахстане были приняты три важнейших закона, направленных на защиту прав детей, сообщает El.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Источник: EL.kz

Первый шаг в этом направлении был сделан в феврале, когда в Закон «О правах ребенка» внесли изменения, внедряющие институт наставничества для детей-сирот. Более 330 наставников в 17 городах страны уже помогают детям адаптироваться к жизни и готовиться к самостоятельности.

В апреле был принят закон, вступивший в силу летом, усиливающий меры по защите детей от насилия. Среди более чем 70 поправок — закрепление работы контакт-центра «111», который круглосуточно предоставляет помощь детям, и создание института региональных уполномоченных по правам детей. Новый закон также запрещает высадку детей из общественного транспорта и вводит административную ответственность за буллинг.

Закон, одобренный в декабре, ввел новую форму семейного устройства для детей-сирот — профессиональную приемную семью. Это позволит создать стабильные условия для воспитания и жизни детей, оставшихся без попечения родителей. Дополнительно утверждена численность специалистов органов опеки — не менее одного на 5 тысяч детей, что повысит качество их работы.

Среди других нововведений — расширение социальной помощи. Теперь дети из уязвимых семей, обучающиеся в частных школах, будут получать школьные принадлежности и товары наравне с учениками государственных школ.

«Принятые законы открывают новые перспективы для защиты и развития подрастающего поколения. Мы уверены, что эти шаги помогут создать общество, где каждый ребёнок получит возможность для светлого будущего».

отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

Стоит добавить, что помимо законов, в этом году Комитет утвердил 14 нормативных правовых актов, направленных на усиление защиты детей и расширение механизмов их поддержки.