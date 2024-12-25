В 2024 году в Казахстане приняли три ключевых закона для защиты прав детей

Первый шаг в этом направлении был сделан в феврале, когда в Закон «О правах ребенка» внесли изменения, внедряющие институт наставничества для детей-сирот. Более 330 наставников в 17 городах страны уже помогают детям адаптироваться к жизни и готовиться к самостоятельности.
В апреле был принят закон, вступивший в силу летом, усиливающий меры по защите детей от насилия. Среди более чем 70 поправок — закрепление работы контакт-центра «111», который круглосуточно предоставляет помощь детям, и создание института региональных уполномоченных по правам детей. Новый закон также запрещает высадку детей из общественного транспорта и вводит административную ответственность за буллинг.
Закон, одобренный в декабре, ввел новую форму семейного устройства для детей-сирот — профессиональную приемную семью. Это позволит создать стабильные условия для воспитания и жизни детей, оставшихся без попечения родителей. Дополнительно утверждена численность специалистов органов опеки — не менее одного на 5 тысяч детей, что повысит качество их работы.
Среди других нововведений — расширение социальной помощи. Теперь дети из уязвимых семей, обучающиеся в частных школах, будут получать школьные принадлежности и товары наравне с учениками государственных школ.
«Принятые законы открывают новые перспективы для защиты и развития подрастающего поколения. Мы уверены, что эти шаги помогут создать общество, где каждый ребёнок получит возможность для светлого будущего».
Стоит добавить, что помимо законов, в этом году Комитет утвердил 14 нормативных правовых актов, направленных на усиление защиты детей и расширение механизмов их поддержки.