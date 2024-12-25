Мажилис принял закон об особом статусе Туркестана

«Комитет по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан, рассмотрев проект Закона Республики Казахстан (далее — Законопроект) “Об особом статусе города Туркестана”, отмечает следующее. Проект Закона разработан во исполнение поручения Главы государства, данного по итогам поездки в Туркестанскую область 27 сентября 2022 года. Законопроект направлен на создание правовых условий для формирования, развития и функционирования города Туркестана как духовно-культурного, исторического и туристского центра Республики Казахстан».
Законопроектом предусматривается:
- определение основных целей, задач и принципов придания особого статуса городу Туркестану;
- обеспечение охраны памятников истории и культуры на территории города Туркестана;
- разграничение и наделение новыми полномочиями центральных государственных органов, а также местных представительных и исполнительных органов города Туркестана;
- возмещение части затрат из местного бюджета для мастеров в сфере национального ремесленничества;
- нормативное регулирование архитектурной, строительной и градостроительной деятельности и охрана памятников историко-культурного наследия.
«Кроме того, вносятся поправки по приведению в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан и требованиями юридической техники, а также уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта. Законопроект одобрен в первом чтении 18 декабря т.г. Всеми комитетами Мажилиса Парламента даны положительные заключения по законопроекту. В рабочую группу поступило 43 поправки, которые рассмотрены на 7 заседаниях рабочей группы, а также расширенных заседаниях Комитета с участием представителей заинтересованных государственных органов, Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан “Атамекен”, местных представительных и исполнительных органов Туркестанской области, общественных объединений и экспертных организаций».
Также проведено выездное заседание рабочей группы по обсуждению основных положений законопроекта в городе Туркестан. Проект закона состоит из 3 глав и 13 статей. Сравнительная таблица состоит из 19 позиций.