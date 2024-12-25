Мажилис принял закон об особом статусе Туркестана

«Кроме того, вносятся поправки по приведению в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан и требованиями юридической техники, а также уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта. Законопроект одобрен в первом чтении 18 декабря т.г. Всеми комитетами Мажилиса Парламента даны положительные заключения по законопроекту. В рабочую группу поступило 43 поправки, которые рассмотрены на 7 заседаниях рабочей группы, а также расширенных заседаниях Комитета с участием представителей заинтересованных государственных органов, Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан “Атамекен”, местных представительных и исполнительных органов Туркестанской области, общественных объединений и экспертных организаций».