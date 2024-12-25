Лукашенко летит в Санкт-Петербург, где примет участие в саммитах СНГ и ЕАЭС

В телеграм-канале добавили, что 26 декабря, в четверг, президент Беларуси будет принимать участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Уточняется, что встреча глав государств будет проходить как в узком, так и в расширенном составах. Сказано, что в повестку дня включено около двух десятков вопросов.