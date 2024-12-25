Лукашенко летит в Санкт-Петербург, где примет участие в саммитах СНГ и ЕАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 декабря 2024 года летит в Санкт-Петербург, где примет участие в саммитах СНГ и ЕЭАС, информирует телеграм-канал «Пул Первого».
В сообщении сказано, что 25 декабря глава государства направился с рабочим визитом в Россию для участия в саммитах Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза. Отмечается, что неформальный саммит глав государств СНГ пройдет 25 декабря, в среду, в Санкт-Петербурге.
«Лидеры стран Содружества подведут итоги года и обсудят перспективы интеграционного взаимодействия», — сказано в сообщении.
В телеграм-канале добавили, что 26 декабря, в четверг, президент Беларуси будет принимать участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Уточняется, что встреча глав государств будет проходить как в узком, так и в расширенном составах. Сказано, что в повестку дня включено около двух десятков вопросов.
Сообщается, что главы стран ЕАЭС будут обсуждать стратегические направления, касающиеся деятельности союза. В том числе речь пойдет про ход формирования общих рынков энергоресурсов, дальнейшую гармонизацию законодательства, а также перспективы развития сотрудничества с третьими странами и ряд рабочих вопросов.
«Ожидается, что во время заседания президент озвучит цели и приоритеты белорусского председательства в органах ЕАЭС в 2025 году», — уточнили в телеграм-канале.
Кроме того, «Пул Первого» напомнил, что президент России Владимир Путин, будучи в Минске 6 декабря на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства, пригласил президента Беларуси на неформальный саммит глав государств СНГ.
«Президент приглашение принял», — подчеркнули в телеграм-канале.
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