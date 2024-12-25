Прокуратура добивается отставки главы Краснокамского округа: причина

«В думу городского округа внесено представление с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы округа в связи с утратой доверия», — сообщили в краевой прокуратуре.
Основанием для представления стали нарушения антикоррупционного законодательства, которые, как считают в ведомстве, допустил глава муниципального образования. В частности, он не принял меры, чтобы урегулировать конфликт интересов, возникший у его первого заместителя Антона Максимчука, которого уволили в связи с утратой доверия летом этого года.
В связи с тем, что глава округа не исполнил требования надзорного ведомства, прокурор обратился в суд, потребовав от местной думы досрочного прекращения полномочий главы в связи с утратой доверия.
Отметим, конфликт между главой Краснокамского округа и местной прокуратурой длится уже несколько месяцев. Представление с требованием уволить Игоря Быкариза в думу Краснокамска прокурор направил в октябре этого года. Депутаты, в свою очередь, заявили, что создадут комиссию по проверке тех доводов, которые были в представлении. Таким образом, глава округа пока остается на своем посту.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в другом проблемном округе Прикамья выбрали главу. Депутаты думы Красновишерска единогласно поддержали кандидатуру Анны Мельчарик на должность руководителя округа — главы местной администрации. Она сменила на этом посту Евгения Верещагина, который не принимал участие в конкурсе и уволился после критики со стороны краевых властей.