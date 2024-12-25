Прокуратура добивается отставки главы Краснокамского округа: причина

Отметим, конфликт между главой Краснокамского округа и местной прокуратурой длится уже несколько месяцев. Представление с требованием уволить Игоря Быкариза в думу Краснокамска прокурор направил в октябре этого года. Депутаты, в свою очередь, заявили, что создадут комиссию по проверке тех доводов, которые были в представлении. Таким образом, глава округа пока остается на своем посту.