Оперативный штаб будет действовать в Приднестровье в связи с энергокризисом

Согласно документу, решения Оперштаба будут обязательными для исполнения всеми исполнительными органами власти.
Среди главных задач структуры — мониторинг ситуации, выработка оперативных решений по снижению негативного эффекта от кризиса.
В состав Оперштаба вошли 35 человек, в том числе председатель Верховного совета, руководители министерств и ведомств, директора предприятий естественных монополий, главы городов и районов.
Руководителем назначен глава правительства Приднестровья Александр Розенберг. Ему поручено регулярно информировать руководство региона о принятых решениях и текущей ситуации, а также осуществлять контроль за реализацией необходимых мер.
Указ Вадима Красносельского вступил в силу 24 декабря, в день подписания.
С 11 декабря в Приднестровье действует режим ЧП в области энергетики, он продлится 30 дней.