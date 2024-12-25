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Оперативный штаб будет действовать в Приднестровье в связи с энергокризисом

ТИРАСПОЛЬ, 25 дек — Sputnik. Оперштаб для решения задач во время возможного энергетического кризиса сформирован в Приднестровье, соответствующий указ подписал во вторник лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Источник: Sputnik

Согласно документу, решения Оперштаба будут обязательными для исполнения всеми исполнительными органами власти.

Среди главных задач структуры — мониторинг ситуации, выработка оперативных решений по снижению негативного эффекта от кризиса.

В состав Оперштаба вошли 35 человек, в том числе председатель Верховного совета, руководители министерств и ведомств, директора предприятий естественных монополий, главы городов и районов.

Руководителем назначен глава правительства Приднестровья Александр Розенберг. Ему поручено регулярно информировать руководство региона о принятых решениях и текущей ситуации, а также осуществлять контроль за реализацией необходимых мер.

Указ Вадима Красносельского вступил в силу 24 декабря, в день подписания.

С 11 декабря в Приднестровье действует режим ЧП в области энергетики, он продлится 30 дней.

энергетика