Бюджет Уфы на 2025 год утвердили бездефицитным

В предстоящем году планируемые доходы и расходы составят 44,3 млрд рублей. В 2026 — 44 млрд, в 2027 — 42 млрд рублей, сообщил начальник финансового управления городской администрации Рустем Акбашев.
По прогнозам, в 2025 году объем налоговых и неналоговых доходов будет равен 22,6 млрд, еще 20,44 млрд рублей город получит из республиканского бюджета.
47,3% из заработанных денег, около 20,9 млрд рублей, израсходуют на развитие образования: содержание школ и детсадов, льготное питание, летний отдых детей, капитальный ремонт образовательных учреждений и обеспечение безопасности учащихся.