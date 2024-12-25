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Бюджет Уфы на 2025 год утвердили бездефицитным

Депутаты городского совета сегодня, 25 декабря, утвердили бюджет Уфы на 2025 и плановый период 2026—2027 годов.

Источник: Башинформ

В предстоящем году планируемые доходы и расходы составят 44,3 млрд рублей. В 2026 — 44 млрд, в 2027 — 42 млрд рублей, сообщил начальник финансового управления городской администрации Рустем Акбашев.

По прогнозам, в 2025 году объем налоговых и неналоговых доходов будет равен 22,6 млрд, еще 20,44 млрд рублей город получит из республиканского бюджета.

47,3% из заработанных денег, около 20,9 млрд рублей, израсходуют на развитие образования: содержание школ и детсадов, льготное питание, летний отдых детей, капитальный ремонт образовательных учреждений и обеспечение безопасности учащихся.

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