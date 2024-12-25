Житель Прикамья задержан за покушение на теракт в Московской области

Как рассказывает ведомство, всего при подготовке к преступлению были задержаны семь человек. Преступная группа из жителей Пермского края, Московской и Свердловской областей собиралась подорвать автомобиль, принадлежащий работнику оборонно-промышленного предприятия, выпускающего продукцию для Минобороны РФ. В управлении ФСБ России по Пермскому краю сайту perm.aif.ru рассказали, что среди задержанных только один являлся жителем Прикамья.