Житель Прикамья задержан за покушение на теракт в Московской области

Житель Пермского края задержан за покушение на теракт в Московской области, сообщает ФСБ России.
Как рассказывает ведомство, всего при подготовке к преступлению были задержаны семь человек. Преступная группа из жителей Пермского края, Московской и Свердловской областей собиралась подорвать автомобиль, принадлежащий работнику оборонно-промышленного предприятия, выпускающего продукцию для Минобороны РФ. В управлении ФСБ России по Пермскому краю сайту perm.aif.ru рассказали, что среди задержанных только один являлся жителем Прикамья.
По данным федерального ФСБ, среди задержанных также оказались несовершеннолетние. Обвиняемые наблюдали за местом стоянки авто, а также изготовили самодельное взрывное устройство. Компоненты для него они забрали в специальном тайнике. В ведомстве также сообщили, что злоумышленники действовали по указке иностранных спецслужб.
«Деятельность злоумышленников координировалась сотрудниками спецслужб Украины посредством зарубежных интернет-мессенджеров, что подтверждается информацией в изъятых у них средствах связи», — сообщает ФСБ России.
Задержанные также устанавливали оборудование для конспиративной связи, вели массовые рассылки о терактах и занимались мошенничеством. В отношении группы, включая жителей Пермского края, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на совершение террористического акта в составе группы лиц по предварительному сговору».
Расследованием дела занимается ГСУ СК России по Московской области. Сейчас участники группировки сотрудничают со следствием.