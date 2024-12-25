Республика Сербская осудила удары дронов ВСУ по Казани

Президент Республики Сербской Милорад Додик направил послание Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову после ЧП в Казани. Он выразил осуждение от имени всех граждан Сербии в адрес террористов, устроивших атаку беспилотников.
«Республика Сербская категорически порицает ужасные инциденты, случившиеся 21 декабря в столице Татарстана, которые явно были нацелены на мирное население региона», — указано в письме.
Также Милорад Додик заверил Татарстан в полной поддержке и отметил, что «в такое время мы все должны проявлять больше бдительности и взаимопомощи».
Напомним, при атаке дронов пострадали три жилых дома. Всего по Казани было выпущено восемь беспилотников.