Челябинский мэр показал себя как лучший начинающий градоначальник

Мэр Челябинска Алексей Лошкин стал лучшим начинающим главой города в 2024 году. Об этом заявили аналитики телеграм-канала «Глав. Индекс». В этом году сразу в нескольких муниципалитетах Челябинской области сменились мэры.
«По мнению опрошенных журналистов и экспертов, в номинации “Лучший муниципальный старт 2024 года” побеждает новый глава Челябинска Алексей Лошкин», — написано в телеграм-канале «Глав. Индекс».
Алексей Лошкин заступил на пост в сложный период, когда стартовал отопительный сезон и начались зимние испытания. И пока его действия можно охарактеризовать как эффективные, говорят аналитики.