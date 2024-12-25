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Челябинский мэр показал себя как лучший начинающий градоначальник

По мнению сотрудников СМИ и экспертов, его действия в новой должности очень эффективны.

Источник: Официальный тг-канал Алексея Лошкина

Мэр Челябинска Алексей Лошкин стал лучшим начинающим главой города в 2024 году. Об этом заявили аналитики телеграм-канала «Глав. Индекс». В этом году сразу в нескольких муниципалитетах Челябинской области сменились мэры.

«По мнению опрошенных журналистов и экспертов, в номинации “Лучший муниципальный старт 2024 года” побеждает новый глава Челябинска Алексей Лошкин», — написано в телеграм-канале «Глав. Индекс».

Алексей Лошкин заступил на пост в сложный период, когда стартовал отопительный сезон и начались зимние испытания. И пока его действия можно охарактеризовать как эффективные, говорят аналитики.