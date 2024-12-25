Андрей Бочаров оценил новую улицу Краснознаменскую

— Здесь очень много социальных объектов: ДЮЦ, кукольный театр, завершаются работы в цирке, расположен ряд других объектов, прекрасный парк — в целом это важная для города территория. Очень рад, что у нас получился проект, он был сложным: улица оживленная, интенсивное движение транспорта, пешеходная зона огромная, парковое пространство рядом. Мы шли поэтапно. И я благодарю жителей Волгограда за терпение к проводимым работам: люди видят, что город развивается, и, несмотря на неудобства, все понимали, что это надо делать, — заявил Андрей Бочаров.