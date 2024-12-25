На Украине сообщили о новой волне массированного ракетного удара ВС России

О том, что целью массированного удара стали энергообъекты Украины, заявил и министр энергетики страны Герман Галущенко. Какие именно объекты были атакованы, он не утонил. При этом глава украинского минэнерго добавил, что операторы ограничили поставки электроэнергии потребителям для снижения негативных последствий и готовятся подсчитывать ущерб. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по энергообъектам Украины было выпущено ~более 70 ракет, среди которых баллистические, и более 100 ударных дронов~.