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Суд вынес приговор новосибирцу за подготовку к теракту

Его приговорили к 9 годам лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

Суд вынес приговор новосибирцу Никите Горбунову за подготовку к теракту и сотрудничество с иностранной террористической организацией. Его в январе прошлого года задержали сотрудники УФСБ. Он планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях в составе запрещенной террористической организации «Легион “Свобода России”*.

— В квартире Н. Горбунова сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли подготовленные для теракта баллоны с кислородом, тысячи пуль и стальных шариков, которые он планировал использовать в качестве поражающих элементов, а также подготовленные для оплаты проезда на Украину 3200 долларов США. Дополнительный заработок мужчина планировал получить за счет продажи наркотических средств — конопли, которую он культивировал в домашних условиях, — сообщили в УФСБ России по Новосибирской области.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по ст. 275.1, ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 231, ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (установление сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранной организации в целях оказания ей содействия в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, приготовление к взрыву, а также незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, и покушение на их незаконный сбыт с использованием сети «Интернет»).

2-й Восточный Окружной военный суд признал Горбунова виновным. Террориста приговорили к 9 годам лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей. Первые 4 года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

* Запрещенная в России террористическая организация.