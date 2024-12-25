Суд вынес приговор новосибирцу за подготовку к теракту

— В квартире Н. Горбунова сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли подготовленные для теракта баллоны с кислородом, тысячи пуль и стальных шариков, которые он планировал использовать в качестве поражающих элементов, а также подготовленные для оплаты проезда на Украину 3200 долларов США. Дополнительный заработок мужчина планировал получить за счет продажи наркотических средств — конопли, которую он культивировал в домашних условиях, — сообщили в УФСБ России по Новосибирской области.