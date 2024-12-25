Алексей Текслер обогнал по активности в соцсетях Рамзана Кадырова

Новый рейтинг АПЭК публикует каждую неделю, потому показатели нередко могут меняться кардинально. При этом стоит отметить, что Алексей Текслер длительное время уверенно удерживает высокие позиции, оставаясь в десятке списка. В основе методики, используемой экспертами АПЭК, лежит анализ активности глав субъектов и пользователей на их страницах или каналах в соцсетях (ВКонтаке, Одноклассники, Телеграм): количество постов, лайков, комментариев, репостов. Дополнительные баллы могут даваться за конструктивные комментарии от авторов, разнообразие материала и использование уникальных функций платформ.