Алексей Текслер обогнал по активности в соцсетях Рамзана Кадырова

Высоко оценили эксперты онлайн-работу, которую проводит губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В рейтинге он занял четвёртое место с 24,11 баллами. В этот раз главе южноуральского региона по активности в Интернет-пространстве удалось обогнать руководителя Чеченской республики Рамзана Кадырова. По сравнению с прошлым месяцем Текслер поднялся на одну позицию вверх.
Новый рейтинг АПЭК публикует каждую неделю, потому показатели нередко могут меняться кардинально. При этом стоит отметить, что Алексей Текслер длительное время уверенно удерживает высокие позиции, оставаясь в десятке списка. В основе методики, используемой экспертами АПЭК, лежит анализ активности глав субъектов и пользователей на их страницах или каналах в соцсетях (ВКонтаке, Одноклассники, Телеграм): количество постов, лайков, комментариев, репостов. Дополнительные баллы могут даваться за конструктивные комментарии от авторов, разнообразие материала и использование уникальных функций платформ.