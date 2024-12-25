Китай потребовал убрать с Филиппин ракетную установку США Typhon

Министр обороны Филиппин Гилберто Теодоро ранее заявил, что власти республики знают о недовольстве Китая размещением вооружения для запуска ракет средней дальности, но считают, что в праве установить на своей территории ракетный комплекс производства США. Также глава военного ведомства подверг критике Коммунистическую партию Китая, которая мешает развитию Филиппин, тогда как КНР в это время усиливает свой ракетный потенциал.