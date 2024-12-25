Китай потребовал убрать с Филиппин ракетную установку США Typhon

В обращении дипломатической миссии КНР к правительству Филиппин говорится о том, что республике в Юго-Восточной Азии требуется мир и процветание, а не вооружение для запуска ракет и усиление противостояния с соседями.
«Мы призываем Филиппины прислушаться к голосу стран региона и их жителей — убрать Typhon, как это раньше публично обещали сделать, и не следовать по неверному пути», — цитирует заявление китайского посольства «Интерфакс».
Министр обороны Филиппин Гилберто Теодоро ранее заявил, что власти республики знают о недовольстве Китая размещением вооружения для запуска ракет средней дальности, но считают, что в праве установить на своей территории ракетный комплекс производства США. Также глава военного ведомства подверг критике Коммунистическую партию Китая, которая мешает развитию Филиппин, тогда как КНР в это время усиливает свой ракетный потенциал.
В китайском посольстве ответили, что слова министра обороны Филиппин «пропитаны идеологическими предубеждениями».
Установка Typhon была размещена на острове Лусон на Филиппинах в августе 2024 года, когда США проводили на территории республики совместные американо-филиппинские военные учения. После тренировочных мероприятий представители Пентагона заявили, что оставят оружие на острове.
Установка Typhon используется для запуска крылатых ракет Tomahawk средней дальности и многоцелевых ракет SM-6 с дальностью до 500 км.
Китай, Филиппины, Малайзия, Бруней и Вьетнам ведут спор по поводу принадлежности архипелага Наньша в Южно-Китайском море. США поддерживает Филиппины в соперничестве с Китаем.