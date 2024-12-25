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Евгений Куйвашев выделил 236 миллионов на поддержку производителей молока

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дополнительно направил 236 млн рублей на поддержку региональных производителей молока.

Источник: РИА "Новости"

Субсидии до конца декабря получат 173 предприятия.

В Департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что сельхозтоваропроизводители, которые получили государственную поддержку в 2024 году, получат свыше 727 тысяч тонн молока. Его поставят на предприятия для переработки и производства различной продукции.

«Всего в 2024 году производители молока нашего региона получат свыше 2,2 миллиарда рублей господдержки из регионального и федерального бюджетов, — сообщила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова. — Аграрии смогут направить дополнительно полученные средства как на погашение действующих кредитов, оплату труда сотрудников, так и на подготовку к будущему полевому сезону».

Всего в Свердловской области на поддержку аграриев направлено около 5 млрд рублей.

«МК-Урал» ранее писал, что предприятия Свердловской области могут получить новую поддержку, если перестанут продавать сырое молоко в другие регионы. Об этом на заседании Заксобрания заявил губернатор Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос о помощи предприятиям.

«Почему мы субсидируем молоко, а некоторые наши производители продают его в другие регионы? Как так получается? Мы и технику покупаем, обновляем материально-технические ресурсы, субсидируем продукцию».

сказал Евгений Куйвашев