Евгений Куйвашев выделил 236 миллионов на поддержку производителей молока

«Всего в 2024 году производители молока нашего региона получат свыше 2,2 миллиарда рублей господдержки из регионального и федерального бюджетов, — сообщила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова. — Аграрии смогут направить дополнительно полученные средства как на погашение действующих кредитов, оплату труда сотрудников, так и на подготовку к будущему полевому сезону».