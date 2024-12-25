Социальные выплаты. Кто регионе в 2024 году получил дополнительные льготы

Льготы и выплаты бойцам СВО.
В Самарской области в этом году было принято решение увеличить выплаты военнослужащим, которые подписали контракт с Министерством Обороны РФ для прохождения службы в зоне СВО.
C 16 октября 2024 года в регионе единоразовая выплата при заключении контракта о прохождении военной службы выросла с 1 миллиона 205 тысяч рублей до 2 миллионов.
Всего за первый год службы военнослужащий по контракту может получить доход от 4,5 миллионов рублей. Дополнительно при заключении контракта военнослужащему и членам его семьи предоставляются более 40 мер социальной поддержки.
В том числе, в регионе утверждена единовременная денежная выплата в связи с ранением в ходе участия в СВО:
— тяжкое увечье (ранение, травма, контузия) или инвалидность 1 группы — 500 тыс. рублей;
— увечье средней тяжести или инвалидность 2 группы — 250 тыс. рублей;
— легкое увечье, инвалидность 3 группы или увечье без степени тяжести — 100 тыс. рублей.
Детям участников специальной военной операции предоставляются:
— преимущественное право зачисления в профессиональные образовательные организации при условии успешного прохождения вступительных испытаний;
— право на прием на места отдельной квоты при приеме в высшие учебные заведения;
— право претендовать на перевод на бесплатное обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и др.
Также ряд льгот предоставляется семьям с детьми участников специальной военной операции по линии СФР.
Если будущий отец уходит на фронт в рамках мобилизации или служит по призыву, то его жене со сроком беременности не менее 180 дней предоставляется единовременное пособие. Размер выплаты в 2024 году — 38 963,47 ₽
Также по закону семьям военнослужащих полагается упрощенное назначение пособий на детей. Пособия оформляются без учета доходов мобилизованного военнослужащего. Для этого при подаче заявления на пособие достаточно справки, подтверждающей призыв на военную службу по мобилизации.
Если в семье уже есть ребенок до 3 лет, то наряду с единым пособием можно оформить и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву (мобилизации), в 2024 году его размер — 16 698,63 ₽
Кроме того, в регионе увеличена до 100000 рублей выплата для жителей, оказавших содействие в агитации и помощь в прибытии кандидата в военный комиссариат или пункт отбора для заключения контракта. Средства может получить любой — основанием для этого является справка, которую выдадут в военном комиссариате.
Выплату за информирование о преимуществах службы, помощь в прибытии в военный комиссариат или пункт отбора по контракту и заключение контракта с Вооружёнными силами РФ сможет получить любой житель региона. Основанием для получения выплаты является справка, которую выдадут в военном комиссариате.
Также незадолго до Нового года вступил в силу Федеральный закон о списании просроченных долгов по кредитам в размере до 10 млн рублей некоторым участникам СВО и их супругам.
Теперь при заключении с 1 декабря 2024 года контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ на СВО на срок более года, для бойца или его супруги прекращаются исполнительные производства по неисполненным кредитным обязательствам (в т.ч. ипотечным).
В Самарской области уже прекращено 35 исполнительных производств на основании заявлений, поданных военнослужащими, подписавшими контракт. Общая сумма списанных долгов составила 16,3 млн рублей. Еще 74 добровольца, вступивших в ряды ВС РФ, уже направили заявления в ГУФССП России по Самарской области.
Для прекращения исполнительных производств и снятия всех арестов и ограничений нужно обратиться в структурное подразделение ФССП России, где ведется исполнительное производство, либо обратиться к дежурному сотруднику на пунктах отбора на военную службу по контракту.
Поддержка многодетных семей.
В Самарской области проживает более 33 тысяч многодетных семей. Благодаря выплатам, пособиям и компенсациям, предоставляемым в том числе и в рамках национального проекта «Демография», семьи могут рассчитывать на помощь государства на каждом этапе — от рождения ребенка до начала его взрослой жизни.
В 2024 году им предоставляется 38 мер социальной поддержки, в том числе региональные:
— бесплатная выдача лекарств детям до 6 лет;
— бесплатное приобретение земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
— бесплатный проезд в пределах региона с использованием социальных карт для обучающихся общеобразовательных организаций;
— выдача социальной карты обучающимся общеобразовательных организаций;
— выдача удостоверения многодетной семьи;
— единовременная социальная выплата на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования;
— ежегодная денежная выплата на обеспечение одеждой обучающихся общеобразовательных организаций;
— ежемесячная денежная выплата на детей, обучающихся в общеобразовательных организациях;
— компенсационная выплата на установку индивидуальных приборов учета горячего и (или) холодного водоснабжения;
— компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
— компенсация расходов по оплате коммунальных услуг;
— компенсация расходов по оплате топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и его доставке;
— получение талонов на льготный помыв в общих отделениях бань.
Также в регионе была принята новая мера новую меру социальной поддержки — выплата на приобретение школьной и спортивной формы на каждого ребенка в размере 11000 рублей.
Кроме этого, в Самарской области была упрощена процедура предоставления многодетным семьям выплаты вместо получения земли. За получением соцвыплаты в размере 250 тысяч рублей могут обратиться многодетные семьи, состоящие на учете на получение участка.
Многодетным семьям помимо общего набора льгот и пособий для семей с детьми положены также федеральные льготы:
— ежегодный отпуск в удобное время, если в семье трое и более детей до 18 лет, а младшему нет 14 лет;
— вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного участка;
— дополнительный вычет по налогу на имущество для одного объекта в размере кадастровой стоимости 5 кв. м общей площади квартиры и 7 кв. м — общей площади дома на каждого ребёнка до 18 лет;
— субсидия на погашение ипотеки — до 450 000 ₽;
— досрочная пенсия для мамы.
Также многодетным семьям положен ежемесячный стандартный налоговый вычет:
— 1400 ₽ на первого и второго ребёнка;
— 3000 ₽ на третьего и последующего ребёнка;
— 12000 ₽ на ребёнка-инвалида I или II группы до 18 лет родителю или усыновителю, 6000 ₽ — опекуну, приёмному родителю или попечителю.
Молодым мамам.
В Самарской области была введена новая мера социальной поддержки — единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей молодым мамам в возрасте от 18 до 25 лет, родившим первенца после 1 сентября текущего года. Такое решение было принято в соответствии с поручением губернатора Вячеслава Федорищева, который ранее выступал за дополнительную поддержку семей с детьми.
Данная мера является частью новой региональной программы «Моя семья», которая направлена на улучшение жилищных условий семей с детьми. В рамках этой программы будут продолжены и расширены существующие меры поддержки, а также введены новые.
Кроме того, региональные власти отметили, что все меры социальной поддержки, предусмотренные Указом Президента России Владимира Путина «О мерах социальной поддержки многодетных семей», предоставляются в Самарской области без учета критерия нуждаемости. Благодаря этому более 229 тысяч семей, в которых проживает более 318 тысяч детей, могут воспользоваться этими мерами.
На данную меру соцподдержки претендует 4150 молодых мам Самарской области. Для получения единовременной выплаты молодым матерям необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства или подать заявление через социальный портал.