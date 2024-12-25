Социальные выплаты. Кто регионе в 2024 году получил дополнительные льготы

Кроме того, региональные власти отметили, что все меры социальной поддержки, предусмотренные Указом Президента России Владимира Путина «О мерах социальной поддержки многодетных семей», предоставляются в Самарской области без учета критерия нуждаемости. Благодаря этому более 229 тысяч семей, в которых проживает более 318 тысяч детей, могут воспользоваться этими мерами.