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Алиев взял под личный контроль ситуацию с авиакатастрофой в Актау

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прервал свой визит в Россию в связи с авиакатастрофой в Актау, взял ситуацию под свой личный контроль, говорится в заявлении пресс-службы азербайджанского лидера.

Источник: AP 2024

Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.

«Президенту Ильхаму Алиеву, отбывшему в Российскую Федерацию для участия в неформальном саммите глав государств-участников СНГ… во время нахождения в воздушном пространстве РФ, было доложено об авиакатастрофе. Глава государства дал поручение срочно вернуться. Находясь в самолете, глава государства дал необходимые поручения соответствующим госструктурам по расследованию причин катастрофы и принятию незамедлительных мер. Вопросы, связанные с авиакатастрофой, находятся на личном контроле главы государства», — говорится в заявлении.