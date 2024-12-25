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Россия готова поставлять газ в Европу по нескольким маршрутам — замглавы правительства РФ

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. Заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что РФ готова продолжать поставки газа в Европу по нескольким маршрутам, не только транзитом через Украину, передает РИА Новости.

Источник: Sputnik.md

«На сегодняшний день вопрос… не решен, хотя европейцы и европейские страны заинтересованы в этом. Но это зависит в первую очередь от договоренности Евросоюза и Киева о возможности таких поставок. Мы в свою очередь всегда заявляли о том, что мы готовы продолжать поставлять газ не только по существующей ветке, есть ряд и других маршрутов».

сказал Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Он также уточнил, что поставки трубопроводного и сжиженного природного газа из России в Европу в 2024 году в среднем выше на 18−20%, чем в прошлом, за 11 месяцев было поставлено 50 миллиардов кубометров.

«Если посмотреть на объемы поставок в Европу, то они на 18−20% выше, чем в прошлом году, сумма трубопроводного газа и сжиженного природного газа. За 11 месяцев порядка 50 миллиардов кубометров газа было поставлено, несмотря на все заявления, санкционное давление, поскольку газ — высокоэкологичный продукт, он востребован, и с точки зрения логистики поставки и цены российский газ наиболее выгоден», — сказал российский вице-премьер.

Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. В «Газпроме» накануне оценили, что потребление газа в Европе в 2025 году продолжит сокращаться, а темпы снижения будут зависеть от будущих политических решений. При этом рост потребления в 2024 году фиксируется в Китае и в странах Центральной Азии — Казахстане, Узбекистане и Киргизии.

Мировое потребление газа по итогам 2024 года, по предварительным оценкам, вырастет более чем на 100 миллиардов кубометров, основной прирост обеспечили Россия, Китай и Индия, также сообщил накануне «Газпром».

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