Россия готова поставлять газ в Европу по нескольким маршрутам — замглавы правительства РФ

«На сегодняшний день вопрос… не решен, хотя европейцы и европейские страны заинтересованы в этом. Но это зависит в первую очередь от договоренности Евросоюза и Киева о возможности таких поставок. Мы в свою очередь всегда заявляли о том, что мы готовы продолжать поставлять газ не только по существующей ветке, есть ряд и других маршрутов».