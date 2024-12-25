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Президент Азербайджана экстренно покинул Петербург из-за авиакатастрофы в Актау

Президент Азербайджана Ильхам Алиев экстренно покинул неформальный саммит СНГ под Петербургом в связи с крушением самолета, выполнявшего рейс Баку — Грозный, сообщает РИА Новости. Глава государства уже выразил соболезнования родным и близким погибших.

Самолет Embraer 190 потерпел крушение в казахстанском Актау утром 25 декабря. На борту воздушного суда находились 5 членов экипажа и 62 пассажира. По предварительным данным, лайнер столкнулся со стаей птиц.

Воздушное судно поменяло маршрут из-за густого тумана. Сначала борт перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау. После удара об землю самолет «Азербайджанских линий» загорелся.

На данный момент известно о 28 выживших после крушения, девять находятся в тяжелом состоянии. Четверо пассажиров погибли, их тела уже обнаружили.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не смог прилететь в Петербург в связи с коронавирусом.