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Путин выразил Алиеву соболезнования после авиакатастрофы в Актау

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета азербайджанской компании в Актау, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«К сожалению, был вынужден покинуть Санкт-Петербург президент Азербайджана Алиев. Путин уже созвонился с ним, выразил соболезнования в связи с крушением азербайджанского самолета в Актау», — сказал Песков журналистам.

Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.

Путин Владимир