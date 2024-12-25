В Крыму ввели штрафы за склонение женщин к абортам

Согласно документу, под склонением беременной женщины к аборту подразумевается «совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, подкупа, обмана, шантажа, использования служебной зависимости беременной женщины».
«Склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности на территории Республики Крым запрещается», — говорится в законопроекте.
Исключением будет считаться сообщение врача о наличии медицинских показаний к прерыванию беременности.
Штраф для граждан за склонение к абортам составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
В конце прошлого года минздрав Крыма сообщил, что все частные клиники региона добровольно отказались от предоставления услуг по прерыванию беременности.