Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму ввели штрафы за склонение женщин к абортам

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости Крым. Парламент Крыма принял два законопроекта, касающиеся запрета на склонение женщин к искусственному прерыванию беременности и введения административной ответственности за нарушение этого запрета. Решения приняты на пленарном заседании в среду.

Источник: РИА "Новости"

Согласно документу, под склонением беременной женщины к аборту подразумевается «совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, подкупа, обмана, шантажа, использования служебной зависимости беременной женщины».

«Склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности на территории Республики Крым запрещается», — говорится в законопроекте.

Исключением будет считаться сообщение врача о наличии медицинских показаний к прерыванию беременности.

Штраф для граждан за склонение к абортам составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

В конце прошлого года минздрав Крыма сообщил, что все частные клиники региона добровольно отказались от предоставления услуг по прерыванию беременности.

закон
здоровье