В Крыму пять городов получат статус муниципальных округов

«Наделить статусом муниципального округа следующие городские округа Республики Крым: городской округ Алушта, городской округ Армянск, городской округ Судак, городской округ Феодосия, городской округ Ялта», — говорится в документе.
По словам главы комитета Госсовета РК по государственному строительству и местному самоуправлению Романа Шантаева, решение принято в связи с тем, что в соответствии с действующим российским законодательством ранее созданные городские округа не отвечают установленным критериям, таким как площадь территории, соотношение городского и сельского населения.
Авторы законопроекта пояснили, что указанные округа не являются вновь образованными муниципальными образованиями, а наделение их новым статусом не является основанием для досрочного прекращения полномочий местных властей.
Также принятое решение не повлечет изменения правоустанавливающих документов для граждан, отметил Шантаев. Основная работа по приведению нормативных документов ляжет на органы исполнительной власти и местного самоуправления.