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Встретили на Аурусе: Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург на саммит СНГ (видео)

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, он примет участие саммитах СНГ и ЕАЭС. Смотрите на видео, как встречали белорусского лидера в петербургском аэропорту.

Источник: Sputnik.by

Самолет главы белорусского государства приземлился в международном аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге, у трапа Александра Лукашенко встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, посол Беларуси в РФ Александр Рогожник и другие официальные лица.

Посол тут нормально работает?" — поинтересовался Лукашенко у Беглова.

«Отлично, он же все знает», — отреагировал губернатор.

С таким расчетом и направляли", ― отметил президент Беларуси.

Собеседники кратко рассказали белорусскому лидеру о том, как идет взаимодействие. На что Лукашенко ответил: «Я знаю, я Владимиру Владимировичу сказал, что Питер ― это наш город».

«Это правда», ― прокомментировал Беглов.

После короткого общения в аэропорту президент Лукашенко на лимузине Aurus с белорусским гербом направился к месту проведения саммита СНГ.

Лукашенко Александр
СНГ