Встретили на Аурусе: Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург на саммит СНГ (видео)

Самолет главы белорусского государства приземлился в международном аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге, у трапа Александра Лукашенко встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, посол Беларуси в РФ Александр Рогожник и другие официальные лица.
Посол тут нормально работает?" — поинтересовался Лукашенко у Беглова.
«Отлично, он же все знает», — отреагировал губернатор.
С таким расчетом и направляли", ― отметил президент Беларуси.
Собеседники кратко рассказали белорусскому лидеру о том, как идет взаимодействие. На что Лукашенко ответил: «Я знаю, я Владимиру Владимировичу сказал, что Питер ― это наш город».
«Это правда», ― прокомментировал Беглов.
После короткого общения в аэропорту президент Лукашенко на лимузине Aurus с белорусским гербом направился к месту проведения саммита СНГ.